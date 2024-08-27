Глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі українські військові збили над регіоном 8 ворожих цілей.
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Які наслідки атаки по Хмельниччині
Сьогодні вночі (проти 27 серпня – 24 Канал) під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків,
– написав Тюрін о 8:27 27 серпня.
За даними посадовця, вже відомо, що внаслідок нічної атаки:
- виникло загоряння двох приватних будинків,
- чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію.
Глава ОВА також зазначив, що станом на ранок 27 серпня енергетики відновили світло у населених пунктах, де воно зникло після масованої атаки 26 серпня.
До речі, внаслідок удару 26 серпня ворог пошкодив об'єкти енергетичної інфраструктури. На щастя, немає жертв та поранених.