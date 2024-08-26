Внаслідок атаки ворога в області пошкоджені об'єкти інфраструктури, а система водопостачання переведена в автономний режим. Деталі про наслідки атаки окупантів на регіон розповів очільник місцевої ОВА, Сергій Тюрін.

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Наслідки атаки на Хмельниччину

Сергій Тюрін зазначив, що Хмельниччина, як і вся Україна, зазнала чергової масованої атаки від ворога. За його словами, працювали сили ППО.

Разом з тим, в області маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури,

– додав він.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Сергій Тюрін розповів, що проводив засідання Ради оборони області та заслухав керівників Хмельницького регіонального центру обслуговування мережі НЕК "Укренерго" та АТ "Хмельницькобленерго" щодо роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

За словами голови Хмельницької ОВА, проводяться усі необхідні заходи та ремонтна кампанія із відновлення електропостачання. Також він додав, що планується, що заживлення абонентів в місті Хмельницькому та населених пунктах району розпочнеться приблизно з 19 години вечора.

В Хмельницькому система водопостачання та робота каналізаційної системи переведена в автономний режим,

– додав він.

Тюрін наголосив, що усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів російської сторони.