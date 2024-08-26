У Києві, Одесі та ще кількох українських містах фіксували проблеми зі світлом і водою, у низці областей працювала наша протиповітряна оборона. Головне про масовану атаку України 26 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Графіки не діють: в Україні екстрені відключення світла через масовану атаку

Скільки областей опинилися під ударом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 15 областей постраждали цього дня внаслідок російської масованої атаки.

Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким,

– написав глава уряду.

Він також наголосив, що ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів.

"Укренерго вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему. Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності", – пояснив очільник Кабміну.

Україну атакували "Шахедами" і ракетами

Тривога почала ширитися українськими областями о 02:05, коли Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" у напрямку Полтавської області. Далі мапа повітряних тривог почала червоніти зі сходу на захід, досягнувши до ранку Рівненської та Львівської областей, а також Волині.

Уже о 04:43 Повітряні сили повідомили про фіксування в повітряному просторі Росії 11 бортів Ту-95МС. Це свідчило про підготування росіян до ракетного обстрілу нашої держави.

Перші крилаті ракети в повітряному просторі України зафіксували о 07:40. Напрямок руху ворожих повітряних цілей був на захід.

Також близько 7:44 моніторингові телеграм-канали повідомили, що зафіксовано зліт 6 одиниць Ту-22м3 з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії. Також Повітряні сили писали й про зліт МіГ-31К.

Повітряна тривога у всіх областях України, окрім Одеської, тривала й о 10:47. За попередніми даними, ворожі ракети у небі над нашою державою не фіксують, але триває загроза атаки безпілотними літальними апаратами.

Де лунали вибухи

Київська область

Близько 03:02 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області по ворожих "Шахедах". Через це громадяни могли чути вибухи.

Кропивницький

У напрямку Кропивницького рухалися ворожі крилаті ракети. Про вибух у Кропивницькому повідомили вже о 07:56 журналісти Суспільного. О 08:02 кореспонденти повідомили про повторні вибухи у Кропивницькому.

Кривий Ріг

Вибухи у Кривому Розі підтвердив Олександр Вілкул. У місті чули серію вибухів, після чого виникли проблеми з водою.

Хмельницький

Про вибухи стало відомо вже через близько 3 години, о 08:14. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

О 08:20 у місті також чули повторні вибухи. Наразі про наслідки атаки місцева влада поки що не повідомляла. Інформація про руйнування чи потерпілих наразі також відсутня.

Через 11 хвилин у Хмельницькому втретє пролунали вибухи, передали кореспонденти Суспільного. О 09:07 стало відомо про четвертий вибух у місті.

Одеса

Близько 08:36 місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі працює протиповітряна оборона України. Водночас мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що в місті лунали вибухи. Близько 08:44 Суспільне написало, що в Одесі чули повторні вибухи.

Львів

Близько 09:00 голова ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в місті. Також вже об 9:10 у Львові пролунали повторні вибухи.

Прикарпаття

Близько 08:50 очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про роботу наших захисників по ворожих цілях.

О 08:55 кореспонденти Суспільного написали, що в області було чутно вибухи. Через 2 хвилини стало відомо про повторні гучні звуки. О 09:00 журналісти втретє написали про вибухи. О 09:18 кореспонденти Суспільного сказали, що на Івано-Франківщині знову чутно звуки вибухів.

Вінниця

Уже о 08:19 Повітряні сили попередили, що крилаті ракети курсом на Вінниччину. Незабаром журналісти написали, що у Вінниці гучно. Упродовж хвилини пролунав повторний вибух.

О 08:41 у Вінниці знову було чутно звук вибуху. Згодом в ОВА повідомили, що працює ППО. О 09:24 в місті фіксували повторні вибухи. Повітряні сили знову повідомляли про крилаті ракети.

Харків

Вибухи у Харкові пролунали близько 08:05, що підтвердив міський голова Ігор Терехов. Також кореспонденти Суспільного спочатку нарахували три вибухи, а через декілька хвилин у місті пролунала нова серія.

Вже об 9:38 Олег Синєгубов розповів, що влучання зафіксоване у Немишлянському районі, воно прийшлося по відкритій території. Наразі без постраждалих.

Крім того, вибухи також чули на Запоріжжі, Полтавщини, у Дніпрі, Житомирі, Рівному та Луцьку.