В Киеве, Одессе и еще нескольких украинских городах фиксировали проблемы со светом и водой, в ряде областей работала наша противовоздушная оборона. Главное о массированной атаке Украины 26 августа – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько областей оказались под ударом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 15 областей пострадали в этот день в результате российской массированной атаки.

Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким,

– написал глава правительства.

Он также отметил, что целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов.

"Укрэнерго вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Главы ОВА получили задание развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости", – объяснил глава Кабмина.

Украину атаковали "Шахедами" и ракетами

Тревога начала распространяться украинскими областями в 02:05, когда Воздушные силы предупредили о движении "Шахедов" в направлении Полтавской области. Далее карта воздушных тревог начала краснеть с востока на запад, достигнув к утру Ровенской и Львовской областей, а также Волыни.

Уже в 04:43 Воздушные силы сообщили о фиксировании в воздушном пространстве России 11 бортов Ту-95МС. Это свидетельствовало о подготовке россиян к ракетному обстрелу нашего государства.

Первые крылатые ракеты в воздушном пространстве Украины зафиксировали в 07:40. Направление движения вражеских воздушных целей было на запад.

Также около 7:44 мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что зафиксирован взлет 6 единиц Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Также Воздушные силы писали и о взлете МиГ-31К.

Воздушная тревога во всех областях Украины, кроме Одесской, продолжалась и в 10:47. По предварительным данным, вражеские ракеты в небе над нашим государством не фиксируют, но продолжается угроза атаки беспилотными летательными аппаратами.

Где раздавались взрывы

Киевская область

Около 03:02 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в области по вражеским "Шахедам". Из-за этого граждане могли слышать взрывы.

Кропивницкий

В направлении Кропивницкого двигались вражеские крылатые ракеты. О взрыве в Кропивницком сообщили уже в 07:56 журналисты Общественного. В 08:02 корреспонденты сообщили о повторных взрывах в Кропивницком.

Кривой Рог

Взрывы в Кривом Роге подтвердил Александр Вилкул. В городе слышали серию взрывов, после чего возникли проблемы с водой.

Хмельницкий

О взрывах стало известно уже через около 3 часов, в 08:14. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

В 08:20 в городе также слышали повторные взрывы. Сейчас о последствиях атаки местные власти пока не сообщали. Информация о разрушениях или пострадавших пока также отсутствует.

Через 11 минут в Хмельницком в третий раз прогремели взрывы, передали корреспонденты Общественного. В 09:07 стало известно о четвертом взрыве в городе.

Одесса

Около 08:36 местные СМИ сообщили, что в Одессе работает противовоздушная оборона Украины. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в городе раздавались взрывы. Около 08:44 Общественное написало, что в Одессе слышали повторные взрывы.

Львов

Около 09:00 председатель ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе. Также уже в 9:10 во Львове прозвучали повторные взрывы.

Прикарпатье

Около 08:50 руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о работе наших защитников по вражеским целям.

В 08:55 корреспонденты Общественного написали, что в области были слышны взрывы. Через 2 минуты стало известно о повторных громких звуках. В 09:00 журналисты в третий раз написали о взрывах. В 09:18 корреспонденты Общественного сказали, что на Ивано-Франковщине снова слышны звуки взрывов.

Винница

Уже в 08:19 Воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты курсом на Винницкую область. Вскоре журналисты написали, что в Виннице громко. В течение минуты раздался повторный взрыв.

В 08:41 в Виннице снова был слышен звук взрыва. Впоследствии в ОВА сообщили, что работает ПВО. В 09:24 в городе фиксировали повторные взрывы. Воздушные силы снова сообщали о крылатых ракетах.

Харьков

Взрывы в Харькове прогремели около 08:05, что подтвердил городской голова Игорь Терехов. Также корреспонденты Общественного сначала насчитали три взрыва, а через несколько минут в городе прозвучала новая серия.

Уже в 9:38 Олег Синегубов рассказал, что попадание зафиксировано в Немышлянском районе, оно пришлось по открытой территории. Пока без пострадавших.

Кроме того, взрывы также слышали в Запорожье, Полтавской области, в Днепре, Житомире, Ровно и Луцке.