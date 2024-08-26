Вранці російські війська здійснили комбінований обстріл ракетами та БпЛА міста Луцька.

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Окупанти вдарили по Луцьку

Внаслідок ворожого удару загинув місцевий мешканець, ще п’ятеро громадян отримали тілесні ушкодження. Також пошкоджено житлові будинки і цивільну інфраструктуру. Відомо, зокрема, про руйнування двох багатоповерхівок. На місці падіння уламків російського дрона в будинку у Луцьку сталася пожежа. Мешканців евакуювали.

Мені дало вибуховою хвилею по голові. Так, речі порозкидало. А от у сусідів через стіну на тому боці….Я почула шум, хотіла підійти до вікна і закрити балкон, але я не встигла, мені телепнуло хвилею по голові,

– поділилася пережитим Марія Мікула, жителька 5-поверхівки, пошкодженої російськими снарядами.

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У Луцьку перекрили проспект Відродження, виїзди на нього з інших вулиць, а також кільце поблизу авторинку. Це місця, неподалік яких були російські обстріли.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Житомирщині теж пошкоджені будинки та критичні об’єкти, є загибла і травмовані.