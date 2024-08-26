Зранку на Житомирщині чули вибухи. Відомо, що там постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.
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Діють аварійні відключення
На жаль, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула жінка.
Через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. Працюють рятувальники та ремонтні бригади,
– мовиться в повідомленні голови Житомирської ОВА.
Інформацію щодо усунення наслідків обстрілу можна буде знайти на офіційних ресурсах Житомирської ОВА.
Російська армія 26 серпня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами. Через наслідки обстрілів виникло затримання поїздів.
Це пов'язано з атакою на енергетичні об'єкти нашої держави. Більшість зі рейсів продовжать свій рух відповідними сполученнями.