Утром на Житомирщине слышали взрывы. Известно, что там пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

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Действуют аварийные отключения

К сожалению, по предварительной информации, в результате обстрела погибла женщина.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады,

– говорится в сообщении председателя Житомирской ОГА.

Информацию по устранению последствий обстрела можно будет найти на официальных ресурсах Житомирской ОГА.

Российская армия 26 августа массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Из-за последствий обстрелов возникло задержание поездов.

Это связано с атакой на энергетические объекты нашего государства. Большинство из рейсов продолжат свое движение соответствующими сообщениями.