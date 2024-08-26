Станом на 09:05 відомо про одного загиблого, за словами мера міста Ігоря Поліщука. Вочевидь, мета цього обстрілу загалом – зруйнувати енергосистему нашої держави.
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Удар по інфраструктурі Луцька
Близько 08:20 мер міста констатував, що працює протиповітряна оборона. Згодом, о 08:55, він відзвітував про повторні вибухи в Луцьку.
Унаслідок ворожої атаки ушкоджено об'єкт інфраструктури в Луцьку. Наразі (станом на 09:05 – 24 Канал) є інформація про одного загиблого,
– написав луцький міський голова.
Як зазначав посадовець о 08:46, під час обстрілу було пошкоджено багатоквартирний будинок. Відповідні служби виїхали на місце події, людям надають допомогу.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак констатував, що бажання росіян знищити нашу енергетику коштуватиме їм дорого.
На тлі масованого обстрілу були введені екстренні відключення світла по різних регіонах, відповідне розпорядження надали в Укренерго. Водночас у ДТЕК наголосили, що енергетики всієї країни працюють старанно та цілодобово, аби повернути світло в оселі українців.
З'являються повідомлення про перших жертв та пошкодження інфраструктури в різних містах України. Зокрема, непростою ситуація є в столиці нашої держави. У Києві чули вибухи, перестало курсувати метро, у людей немає світла.