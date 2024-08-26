По состоянию на 09:05 известно об одном погибшем, по словам мэра города Игоря Полищука. Очевидно, цель этого обстрела в целом – разрушить энергосистему нашего государства.

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Удар по инфраструктуре Луцка

Около 08:20 мэр города констатировал, что работает противовоздушная оборона. Впоследствии, в 08:55, он отчитался о повторных взрывах в Луцке.

В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас (по состоянию на 09:05 – 24 Канал) есть информация об одном погибшем,

– написал луцкий городской голова.

Как отмечал чиновник в 08:46, во время обстрела был поврежден многоквартирный дом. Соответствующие службы выехали на место происшествия, людям оказывают помощь.

Обратите внимание! Воздушная тревога на территории Волынской области прозвучала в 06:10. До отбоя не стоит рисковать жизнью и выходить из укрытий.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак констатировал, что желание россиян уничтожить нашу энергетику будет стоить им дорого.

На фоне массированного обстрела были введены экстренные отключения света по разным регионам, соответствующее распоряжение предоставили в Укрэнерго. В то же время в ДТЭК отметили, что энергетики всей страны работают усердно и круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Появляются сообщения о первых жертвах и повреждениях инфраструктуры в разных городах Украины. В частности, непростая ситуация в столице нашего государства. В Киеве слышали взрывы, перестало курсировать метро, у людей нет света.