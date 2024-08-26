В случае объявления воздушной тревоги в регионе важно находиться в укрытиях для сохранения собственной жизни и облегчения работы нашим защитникам неба. Для каких областей есть опасность и в каком направлении движутся "Шахеды" – передает 24 Канал.

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Атака "Шахедами" 26 августа: что известно

02:57, 26 августа

Воздушная тревога в Киевской области. Движение ударных БПЛА сейчас фиксируют:

– на Черниговщине, курсом на Киевщину.
– на Полтавщине, курсом юго-западным.
– и из Черкасской области курсом на Кировоградскую.

02:19, 26 августа

Воздушные силы ВСУ сообщили, куда движутся вражеские беспилотники:

  • Несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
  • БпЛА с Полтавщины в Черкасскую область.
  • Несколько групп ударных БпЛА на Сумщине в западном и юго-западном направлениях.
02:10, 26 августа

Направления движения "Шахедов"

Движение ударных БпЛА:

  • Несколько групп ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
  • БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА курсом на Сумы.
02:10, 26 августа

В Воздушных силах предупредили, что в направлении Миргорода движется ударный БпЛА.

02:08, 26 августа

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА через Сумскую область в западном направлении.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
02:05, 26 августа

Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" через Сумскую область в направлении Полтавщины.