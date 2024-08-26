В случае объявления воздушной тревоги в регионе важно находиться в укрытиях для сохранения собственной жизни и облегчения работы нашим защитникам неба. Для каких областей есть опасность и в каком направлении движутся "Шахеды" – передает 24 Канал.

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Атака "Шахедами" 26 августа: что известно

02:57, 26 августа Воздушная тревога в Киевской области. Движение ударных БПЛА сейчас фиксируют: – на Черниговщине, курсом на Киевщину.

– на Полтавщине, курсом юго-западным.

– и из Черкасской области курсом на Кировоградскую.

02:19, 26 августа Воздушные силы ВСУ сообщили, куда движутся вражеские беспилотники: Несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине курсом на запад.

БпЛА с Полтавщины в Черкасскую область.

Несколько групп ударных БпЛА на Сумщине в западном и юго-западном направлениях.

02:10, 26 августа Направления движения "Шахедов" Движение ударных БпЛА: Несколько групп ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

БпЛА курсом на Сумы.

02:10, 26 августа В Воздушных силах предупредили, что в направлении Миргорода движется ударный БпЛА.

02:08, 26 августа Движение ударных БпЛА: БпЛА через Сумскую область в западном направлении.

БпЛА с Сумщины на Полтавщину.