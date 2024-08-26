В случае объявления воздушной тревоги в регионе важно находиться в укрытиях для сохранения собственной жизни и облегчения работы нашим защитникам неба. Для каких областей есть опасность и в каком направлении движутся "Шахеды" – передает 24 Канал.
Читайте также На Сумщине после авиаудара поврежден многоквартирный дом: есть погибшие и раненые
Атака "Шахедами" 26 августа: что известно
Воздушная тревога в Киевской области. Движение ударных БПЛА сейчас фиксируют:
– на Черниговщине, курсом на Киевщину.
– на Полтавщине, курсом юго-западным.
– и из Черкасской области курсом на Кировоградскую.
Воздушные силы ВСУ сообщили, куда движутся вражеские беспилотники:
- Несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
- БпЛА с Полтавщины в Черкасскую область.
- Несколько групп ударных БпЛА на Сумщине в западном и юго-западном направлениях.
Направления движения "Шахедов"
Движение ударных БпЛА:
- Несколько групп ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
- БпЛА курсом на Сумы.
В Воздушных силах предупредили, что в направлении Миргорода движется ударный БпЛА.
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА через Сумскую область в западном направлении.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" через Сумскую область в направлении Полтавщины.