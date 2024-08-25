Российский удар днем пришелся на Свесскую общину. Было зафиксировано три взрыва.
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В результате удара по дому есть погибшие и раненые
российская армия обстреляла многоквартирный дом. Сейчас на месте удара работают все необходимые службы.
Предварительно, есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются,
– написали в ОВА.
Добавим, что взрывы в Сумах раздавались в 12:30 и 12:37.
В 12.45 Сумская ОВА сообщала, что в области работали силы ПВО.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
В Сумской ОВА также отмечали, что с начала суток 25 августа россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области.
Россия обстреляла дом в Сумской области / Фото Общественное Сумы