Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Тревога в Сумской области звучала с 12:07 по 12:28 25 августа, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ракетный удар по Сумах: есть раненые и жертва

Что известно о взрывах в Сумах

В Сумах был слышен звук взрыва,

– сообщило Суспильне в 12:30 и в 12:37 25 августа.

Воздушные силы ВСУ рассказали, что по состоянию на 12:08 вражеская тактическая авиация была активна на Северо-Восточном направлении.

У Сумской ОВА ориентировочно в 12:45 25 августа сообщили, что в области работают подразделения Сил противовоздушной обороны Сумщины.

Сохраняем спокойствие и придерживаемся правил безопасности,

– заявили в ОВА.

Последние новости об обстрелах врага в регионе

В Сумской областной военные администрации отметили, что ночью и утром 25 августа оккупанты совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Верхнесыроватская Степановская, Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины,

– заявила власть.

К сожалению, есть раненые и жертвы. В частности: