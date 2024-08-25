Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Тревога в Сумской области звучала с 12:07 по 12:28 25 августа, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Сумах
В Сумах был слышен звук взрыва,
– сообщило Суспильне в 12:30 и в 12:37 25 августа.
Воздушные силы ВСУ рассказали, что по состоянию на 12:08 вражеская тактическая авиация была активна на Северо-Восточном направлении.
У Сумской ОВА ориентировочно в 12:45 25 августа сообщили, что в области работают подразделения Сил противовоздушной обороны Сумщины.
Сохраняем спокойствие и придерживаемся правил безопасности,
– заявили в ОВА.
Последние новости об обстрелах врага в регионе
В Сумской областной военные администрации отметили, что ночью и утром 25 августа оккупанты совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Верхнесыроватская Степановская, Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины,
– заявила власть.
К сожалению, есть раненые и жертвы. В частности:
- по Верхнесыроватской громаде враг нанес ракетный удар, прогремел взрыв. Ранения получили 10 гражданских лиц (из них трое – дети);
- по Сумской громаде – в результате ракетного удара ранены 6 гражданских лиц, 1 человек погиб.