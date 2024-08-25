Напомним, что вчера, 24 августа, в ОВА сообщили о 2 попаданиях по частному сектору Сум. Всего в течение прошлой на территории Сумской области воздушную тревогу объявляли 6 раз.

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Какие последствия вечернего удара по Сумской общине

В Сумской ОГА сообщили, что по состоянию на 8:00 в результате ракетного удара, который Россия нанесла вечером 24 августа, ранены 6 человек, к сожалению, 1 человек погиб.

Дополнительно в ОВА рассказали, что ночью и утром российские войска 27 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Всего было зафиксировано 75 взрывов.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что из поврежденных домов спасателям удалось эвакуировать трех гражданских лиц, они были переданы медикам.

Как ликвидировали последствия удара по Сумам: смотрите видео

Также пожарные оперативно ликвидировали очаги горения, возникшие в доме граждан.

В Нацполиции Украины рассказали, что за прошедшие сутки Россия нанесла 261 удар по территории Сумской области. Всего под обстрелы попали 50 населенных пунктов. В результате ударов России по Сумской области 4 человека погибли, 13 – получили ранения.