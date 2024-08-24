Около 21:50 Алексей Дрозенко, начальник городской военной администрации Сум, констатировал, что фиксируют обломки сбитой ракеты. До того в месте слышали серию мощных взрывов.
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Ракетная атака на Сумы
Сумская ОВА уточнила, что Россия нанесла авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.
На месте работают все необходимые службы. Предварительно, есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются,
– отмечают власти региона.
Областная военная администрация призывает граждан быть внимательными и соблюдайте правила безопасности. Самое главное, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В течение 24 августа, Дня Независимости, воздушную тревогу на территории Сумской области объявляли 6 раз:
- с 01:09 по 03:17
- с 03:57 по 07:01
- с 09:26 по 12:30
- с 14:54 по 18:13
- с 18:59 по 21:32
- в 21:37 (продолжается по настоящее время, 22:00).
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Накануне Дня Независимости было очевидно, что Россия не даст покоя украинцам. В частности, Германия предупреждала, что враждебное государство может активизироваться для нанесения ударов по городам Украины.
Кроме того, Соединенные Штаты отмечали, что на днях возможны ракетные и беспилотные атаки со стороны России. Посольство США в Киеве призвало людей не игнорировать воздушную тревогу и знать расположение укрытий.