В Сумах прогремел взрыв

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что в момент взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.
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В День Независимости Украины россияне продолжают обстреливать гражданское население. На этот раз взрыв прогремел в Сумах.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что в момент взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.
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