Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что в момент взрыва в городе и области была объявлена ​​воздушная тревога.

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В Сумах прогремел взрыв