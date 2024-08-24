У Сумах прогримів вибух

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у місті та області була оголошена повітряна тривога.
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У День Незалежності України росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення. Цього разу вибух прогримів у Сумах.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у місті та області була оголошена повітряна тривога.
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