Про це повідомили у Суспільному. Зазначимо, що на той момент у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Вночі на Київщині працювала ППО: чи були влучання й постраждалі

Вибух у Сумах

Власне, сигнали повтряної тривоги в Сумській області почали роздаватися ще о 8: 46. Відтоді про відбій не сповіщали.

О 12:01 журналісти Суспільного повідомили про вибухи в місті.

У Сумах було чути вибух,

– писали вони.

Додамо, що о 12:02 у телеграм-каналі Повітряних силах з'явилося повідомлення про швидкісну ціль через регіон.

Швидкісна ціль через Сумщину у напрямку Чернігівщини,

– ішлося в повідомленні.

Додамо, що в ПС згодом повідомили про відбій загрози для Чернігівської, Харківської та Полтавської областей. Проте станом на 12:08 для Сумської області зберігається ракетна небезпека.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.