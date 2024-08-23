Вночі загарбники вдарили по нашій країні 16 "Шахедами" і двома балістичними ракетами. У КОВА розповіли про наслідки атаки.

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Росіяни намагалися атакувати Київщину

Ворожі спроби завдати шкоди інфраструктурі та населенню Київської області провалилися. "Шахеди", які були запущені у напрямку регіону, були знищені.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів,

– повідомив очільник КОВА Руслан Кравченко.

До слова, одна із ракет, випущених окупантами, впала на Черкащині, спричинивши пожежу. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів.

За повідомленням Повітряних сил, росіяни вночі могли застосувати балістику з Північної Кореї.