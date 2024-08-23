Таким чином загальні бойові втрати ворога сягнули вже понад 600 тисяч осіб. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 605330 (+1190) осіб,

танків – 8533 (+4);

бойових броньованих машин – 16599 (+32);

артилерійських систем – 17307 (+45);

РСЗВ – 1167 (+1);

засобів ППО – 932 (+1);

літаків – 367 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27);

крилатих ракет – 2442 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49);

спеціальної техніки – 2910 (+6).



Втрати ворога на 23 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ