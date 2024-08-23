Таким образом общие боевые потери врага достигли уже более 600 тысяч человек. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у противника есть еще потери среди важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 605330 (+1190) человек,

танков – 8533 (+4);

боевых бронированных машин – 16599 (+32);

артиллерийских систем – 17307 (+45);

РСЗВ – 1167 (+1);

средств ПВО – 932 (+1);

самолетов – 367 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14025 (+27);

крылатых ракет – 2442 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 23329 (+49);

специальной техники – 2910 (+6).



Потери врага на 23 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ