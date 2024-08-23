Таким образом общие боевые потери врага достигли уже более 600 тысяч человек. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у противника есть еще потери среди важной для них техники и оружия.
Смотрите также Украина ударила американскими бомбами GBU-39 по россиянам в Курской области
Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 605330 (+1190) человек,
- танков – 8533 (+4);
- боевых бронированных машин – 16599 (+32);
- артиллерийских систем – 17307 (+45);
- РСЗВ – 1167 (+1);
- средств ПВО – 932 (+1);
- самолетов – 367 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14025 (+27);
- крылатых ракет – 2442 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 23329 (+49);
- специальной техники – 2910 (+6).
Потери врага на 23 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ