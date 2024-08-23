Таким образом общие боевые потери врага достигли уже более 600 тысяч человек. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у противника есть еще потери среди важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 605330 (+1190) человек,
  • танков – 8533 (+4);
  • боевых бронированных машин – 16599 (+32);
  • артиллерийских систем – 17307 (+45);
  • РСЗВ – 1167 (+1);
  • средств ПВО – 932 (+1);
  • самолетов – 367 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14025 (+27);
  • крылатых ракет – 2442 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23329 (+49);
  • специальной техники – 2910 (+6).


Потери врага на 23 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ