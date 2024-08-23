Ночью захватчики ударили по нашей стране 16 "Шахедами" и двумя баллистическими ракетами. В КОВА рассказали о последствиях атаки.

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Россияне пытались атаковать Киевскую область

Вражеские попытки нанести ущерб инфраструктуре и населению Киевской области провалились. "Шахеды", которые были запущены в направлении региона, были уничтожены.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов,

– сообщил глава КОВА Руслан Кравченко.

К слову, одна из ракет, выпущенных оккупантами, упала в Черкасской области, вызвав пожар. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей.

По сообщению Воздушных сил, россияне ночью могли применить баллистику из Северной Кореи.