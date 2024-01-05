4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия начала обстреливать Украину баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Что это могут быть за ракеты – читайте в материале 24 Канала.

К теме Аналог "Искандера": как северокорейские баллистические ракеты отличаются от российских

Господин Кирби не разгласил, какие это ракеты, однако, на распространенных Белым домом слайдах изображены северокорейские баллистические ракеты KN-23 и KN-24 и указана вероятность дальности – 460 километров.

Корейские ракеты по Украине
Первые вероятные запуски переданных России ракет из КНДР по Украине / Инфографика Белого дома, NSC

Это все дает основания утверждать, что речь идет именно о KN-23 и KN-24. Также о возможной передаче россиянам корейских ракет написали и в The Wall Street Journal (со ссылкой на анонимные источники и информированных чиновников).

Но ведь во время массированных ударов по Украине 29 декабря 2023 и 2 января 2024 Силы обороны не сообщали о ракетах из КНДР?

Этому не нужно удивляться. Возможным объяснением могут быть как необходимость сохранения тайны, так и то, что KN-23 фактически является несколько улучшенной корейской копией советско-российского "Искандера".

Вполне возможно, что на самом деле это все же были KN-23 (потому что российские "Искандеры" из-за санкций смеются все меньше). Это мог бы позволить установить анализ остатков снарядов и уже от украинских специалистов эта информация попала в Белый дом, а впоследствии – в публичное пространство. Также о "корейском следе" говорят некоторые западные OSINT-исследователи.

При этом Украина официально не подтверждала "корейский баллистический след".

Мы иногда ждем информацию, били ли С-400 или "Искандером М" несколько дней, не можем выяснять. Ракета летит – это пятнышко на радарах, летит, баллистика, падает, взрывается, на маленькие кусочки разлетается. И попробуй установить, чем они ударили. Точно, что они ударили баллистикой, а какая баллистика и ракета, будем разбираться. Пока у нас нет данных, что были использованы такие ракеты,
– спикер воздушных сил Юрий Игнат тактично обошел вопрос происхождения ракет, находящихся на вооружении россиян.


Запуск северокорейской баллистической ракеты KN-24 (Hwasongpho-11Na) / Фото KCNA / The War Zone

Твердотопливная ракета KN-23 – это прямой аналог баллистической ракеты "Искандер-М". Но в то же время и довольно "свежий" – первая известная презентация KN-23 состоялась только в феврале 2019 года. Летом того же года корейские коммунисты отчитались о дальности в 690 километров (при классических для "Искандера-М" 500 километрах).

При этом сама ракета легче "предшественника" на 400 килограммов. В 2021 году КНДР провела испытание KN-23 из пусковой установки на железнодорожном ходу.

KN-23
Северокорейский ОТРК KN-23 / Фото корейских СМИ

Фактически, российские пуски 29 декабря и 2 января были первым боевым применением KN-23, до этого времени Ким Чен Ын только угрожал своим оружием.

В открытых источниках данных о характеристиках KN-23 немного. Таким образом, можно предположить, что корейская копия оказалась несколько лучше российского оригинала. Конечно, если подданные Кима не наврали.

KN-23 – известные характеристики

  • Стартовая масса – 3 400 килограммов,
  • Боевая часть – 500 килограммов,
  • Максимальная дальность запуска – 690 километров.

Если KN-23 называют копией "Искандера", то в KN-24 видят черты американской ракеты MGM-140 ATACMS. Впрочем, если в случае с российскими ракетами у КНДР был доступ к технологиям, то с американским снарядом, похоже, имеем дело со своеобразным карго-культом, то есть визуальным подражанием без понимания сущности.

О KN-24 известно еще меньше. Впервые система прошла испытание в 2019 году, тогда практически доказанная дальность пуска составляла 410 километров.

KN-24 – известные характеристики:

  • дальность – 410 километров,
  • размер боевой части – в пределах 400-500 килограммов,
  • длина – до 5,5 метра,
  • диаметр – до 0,85 метра.

KN-24
KN-24 / Фото корейских СМИ

Кроме KN-23 и KN-24 у КНДР есть и собственные версии устаревших советских баллистических ракет Р-17 комплекса "Эльбрус" ("Скад" по натовской классификации). Это семейство ракет Hwasong.

Не то чтобы все это было нам нужно для путешествия, но раз начав коллекционировать наркотики, пытаешься собрать максимум,
– Россия в своем желании собрать себе ракеты для обстрелов Украины следует практикам, воспетым Гантером Томпсоном.

KN-18 – известные характеристики

  • первые испытания – 2017 год,
  • дальность – 450 километров,
  • заявленная точность попадания – лучше плюс-минус 1 километр.

Кроме того, у Кима есть РСЗО KN-25 с дальностью до 380 километров. Эти ракеты доходят до высоты 97 километров, что фактически превращает ее в тактический ракетный комплекс.

Также КНДР могла передать россиянам KN-02 Toksa – это копия "Точки-У", старой советской системы, которая есть также и на вооружении Украины и оставалась в первые месяцы вторжения чуть ли не единственным вариантом "украинской длинной руки".

Этот вопрос открыт, точно количества ракет не знает никто, ведь КНДР – самое закрытое государство в мире.

Безусловно, там налажено производство ракет, КНДР имеет относительно мощный ОПК и ради российских денег и товаров может загрузить его именно потребностями страны-оккупанта.

Но Северной Корее нужны и собственные арсеналы. Недавно Ким Чен Ын объявил очередную военную готовность для своей несчастной страны и даже дал приказ обстреливать 5 января с помощью артиллерии остров Большой Ёнпхёндо, принадлежащий Республике Корея. В результате обстрелов с острова эвакуировали всех гражданских.

Ким Чен Ин
Ким Чен Ын снова лязгает оружием / Фото North Korea's Korean Central News Agency

Все это указывает на то, что все свои ракеты КНДР России точно не отдаст, но демарш КНДР связывает руки и Южной Корее. Напомним, что это государство является важным союзником Украины и предоставляет нам, при посредничестве США, свои артиллерийские снаряды.

Повышение уровня военной угрозы на Корейском полуострове может сузить масштабы сотрудничества с Украиной.


Танк K1E1 выстреливает снарядом во время учений с боевой стрельбой на северо-западном пограничном острове Ёнпхёндо 5 января 2024 года / Фото Yonhap

Украина в течение 2023 года существенно усилила свою систему ПВО.

  • В настоящее время на вооружении Сил обороны современные PATRIOT и SAMP/T. Они способны перехватывать баллистические цели и не раз доказали это в боевых условиях.
  • Проблемой остается количество батарей и снарядов – всю территорию Украины они закрыть не могут, как не могут и "угадать", куда россияне будут стрелять в следующий раз.

Время полета "баллистики" очень мало и это, к сожалению, каждый раз лотерея. И очень большая проблема.

Отметим, что покупка Россией ракет в КНДР нарушает множество санкций и резолюций, в том числе и Совбеза ООН. После ядерных испытаний 2006 года Северная Корея находится под жестким эмбарго, что предусматривает, в частности, бан на торговлю или обмен оружием и технологиями. Россия также голосовала за эмбарго, а теперь его нарушает. Это не должно остаться без ответа.

Так или иначе, у России появились возможности продлить свою авантюру, все больше напоминающую агонию. Или попойку, когда господа уже выпили всю магазинную водку и теперь переходят на контрафакт. Впрочем, в случае России такими альтернативными средствами все чаще становятся аналоги "Мистер Сидра".

В этой ситуации Украина совершенно справедливо задает вопрос о снятии эмбарго на использование западных высокоточных систем по территории страны-агрессора.

Удары HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и других нужных и интересных разработок по местам базирования вражеских ОТРК на российской территории – лучший вариант против обстрелов баллистики.

В том, что Украина может эффективно совершать подобные операции, свидетельствуют события 4 января 2024 года в Крыму, где Силами обороны были поражены командные пункты в Севастополе и Евпатории. Так почему бы не масштабировать приобретенный опыт на Белгороде, Туле, Ростове, Курске, Липецке и других законных целях?