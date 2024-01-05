4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія почала обстрілювати Україну балістичними ракетами, які отримала від КНДР. Що це можуть бути за ракети – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Аналог "Іскандера": як північнокорейські балістичні ракети відрізняються від російських

Пан Кірбі не розголосив, які це саме ракети, проте на поширених Білим домом слайдах зображені північнокорейські балістичні ракети KN-23 та KN-24, та вказано ймовірну дальність – 460 кілометрів.

Корейські ракети по Україні
Перші ймовірні запуски переданих Росії ракет з КНДР по Україні / Інфографіка Білого дому, NSC

Це все дає підстави стверджувати, що мовиться саме про KN-23 та KN-24. Також про можливу передачу росіянами корейських ракет написали й у The Wall Street Journal (з посиланням на анонімні джерела та поінформованих чиновників).

Але ж під час масованих ударів по Україні 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року Сили оборони не повідомляли про ракети з КНДР?

Цьому не потрібно дивуватись. Можливим поясненням можуть бути як необхідність збереження таємниці, так і те, що KN-23, фактично, є дещо покращеною корейською копією радянсько-російського "Іскандера".

Цілком можливо, що насправді це все ж були KN-23 (бо російські "Іскандери" через санкції сміються все менше). Це б могло дозволити встановити аналіз решток снарядів, і вже від українських фахівців ця інформація потрапила в Білий дім, а згодом – у публічний простір. Також про "корейський слід" говорять деякі західні OSINT-дослідники.

При цьому Україна офіційно не підтверджувала "корейський балістичний слід".

Ми інколи чекаємо інформацію, чи били С-400 або "Іскандером М", кілька днів, не можемо з'ясовувати. Ракета летить – це цятка на радарах, летить, балістика, падає, вибухає, на маленькі шматочки розлітається. І спробуй встановити, чим вони вдарили. Точно, що вони вдарили балістикою, а яка балістика і чия ракета, будемо розбиратися. Поки що у нас немає даних, що були використані такі ракети,
– речник Повітряних сил Юрій Ігнат тактовно обійшов питання походження ракет, що є на озброєнні в росіян.


Запуск північнокорейської балістичної ракети KN-24 (Hwasongpho-11Na) / Фото KCNA / The War Zone

Твердопаливна ракета KN-23 – це прямий аналог балістичної ракети "Іскандер-М". Але водночас і доволі "свіжий" – перша відома презентація KN-23 відбулась лише в лютому 2019 року. Влітку того ж року корейські комуністи прозвітували про дальність у 690 кілометрів (за класичних для "Іскандера-М" 500 кілометрах).

При цьому сама ракета легша на 400 кілограмів за "попередника". У 2021 році КНДР провела випробування KN-23 з пускової установки на залізничному ходу.

KN-23
Північнокорейський ОТРК KN-23 / Фото корейських ЗМІ

Фактично, російські пуски 29 грудня та 2 січня були першим бойовим застосуванням KN-23, до цього часу Кім Чен Ин лише погрожував своєю зброєю.

У відкритих джерелах даних про характеристики KN-23 небагато. Таким чином, можна припустити, що корейська копія виявилась таки дещо кращою за російський оригінал. Звісно, якщо піддані Кіма не набрехали.

KN-23 – відомі характеристики

  • Стартова маса – 3 400 кілограмів,
  • Бойова частина – 500 кілограмів,
  • Максимальна дальність пуску – 690 кілометрів.

Якщо KN-23 називають копією "Іскандера", то в KN-24 бачать риси американської ракети MGM-140 ATACMS. Втім, якщо у випадку з російськими ракетами у КНДР був доступ до технологій, то з американським снарядом, схоже, маємо справу зі своєрідним карго-культом, тобто візуальним наслідуванням без розуміння сутності.

Про KN-24 відомо ще менше. Вперше система пройшла випробування у 2019 році, тоді її практично доведена дальність пуску складала 410 кілометрів.

KN-24 – відомі характеристики

  • дальність – 410 кілометрів,
  • Розмір бойової частини – у межах 400 – 500 кілограмів,
  • Довжина – до 5,5 метра,
  • Діаметр – до 0,85 метра.

KN-24
KN-24 / Фото корейських ЗМІ

Крім KN-23 і KN-24, у КНДР є й власні версії застарілих радянських балістичних ракет Р-17 комплексу "Ельбрус" ("Скад" за натівською класифікацією). Це сімейство ракет Hwasong.

Не те щоб все це було нам потрібно для подорожі, але раз почавши колекціонувати наркотики, намагаєшся зібрати максимум,
– Росія у своєму бажанні зібрати собі ракети для обстрілів України наслідує практики, оспівані Гантером Томпсоном.

KN-18 – відомі характеристики

  • перші випробування – 2017 рік,
  • дальність – 450 кілометрів,
  • заявлена точність влучання — краще за плюс-мінус 1 кілометр.

Крім того, у Кіма є РСЗВ KN-25 із дальністю до 380 кілометрів. Ці ракети сягають висоти 97 кілометрів, що, фактично, перетворює її на тактичний ракетний комплекс.

Також КНДР могла передати росіянами KN-02 Toksa – це копія "Точки-У", старої радянської системи, яка є також і на озброєнні України й залишалася у перші місяці вторгнення чи не єдиним варіантом “української довгої руки”.

Це питання відкрите, точно кількості ракет не знає ніхто, адже КНДР – найбільш закрита держава у світі.

Безперечно, там налагоджено виробництво ракет, КНДР має відносно потужний ОПК і заради російських грошей та товарів може завантажити його саме потребами країни-окупанта.

Але Північній Кореї потрібні й власні арсенали. Нещодавно Кім Чен Ин оголосив чергову воєнну готовність для своєї нещасної країни та навіть надав наказ обстрілювати 5 січня за допомогою артилерії острів Великий Йонпхьондо, що належить Республіці Корея. Внаслідок обстрілів з острова евакуювали всіх цивільних.

Кім Чен Ин
Кім Чен Ин знову брязкає зброєю / Фото North Korea's Korean Central News Agency

Все це вказує на те, що всі свої ракети КНДР Росії точно не віддасть, але демарш КНДР зв'язує також руки і Південній Кореї. Нагадаємо, що ця держава є важливим союзником України та наразі надає нам, за посередництва США, свої артилерійські снаряди.

Підвищення рівня воєнної загрози на Корейському півострові може звузити масштаби співпраці з Україною.


Танк K1E1 вистрілює снарядом під час навчань з бойовою стрільбою на північно-західному прикордонному острові Йонпхьондо 5 січня 2024 року / Фото Yonhap

Україна протягом 2023 року суттєво посилила свою систему ППО.

  • Нині на озброєнні Сил оборони є сучасні PATRIOT та SAMP/T. Вони здатні перехоплювати балістичні цілі та неодноразово довели це в бойових умовах.
  • Проблемою залишається кількість батарей і снарядів – всю територію України вони наразі закрити не можуть, як не можуть і "вгадати", куди росіяни будуть стріляти наступного разу.

Час польоту "балістики" надзвичайно малий і це, на жаль, щоразу лотерея. І дуже велика проблема.

Зазначимо, що купівля Росією ракет у КНДР порушує безліч санкцій та резолюцій, зокрема, й Радбезу ООН. Після ядерних випробувань 2006 року Північна Корея перебуває під жорстким ембарго, що передбачає, зокрема, й бан на торгівлю чи обмін зброєю та технологіями. Росія також голосувала за ембарго, а тепер його порушує. Це не має залишитись без відповіді.

Так чи інакше, у Росії з'явилися можливості продовжити свою авантюру, що все більше нагадує агонію. Або пиятику, коли добродії вже випили всю магазинну горілку і тепер переходять на контрафакт. Втім, у випадку Росії такими альтернативними засобами все частіше стають аналоги "містера Сидра".

У цій ситуації Україна абсолютно справедливо ставить питання про зняття ембарго на використання західних високоточних систем по території країни-агресорки.

Удари HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та інших потрібних та цікавих розробок по місцях базування ворожих ОТРК на російській території – найкращий варіант проти обстрілів балістикою.

Про те, що Україна може ефективно здійснювати подібні операції, свідчать події 4 січня 2024 року в Криму, де Силами оборони було вражено командні пункти в районі Севастополя та Євпаторії. То чому б не масштабувати набутий досвід на Бєлгород, Тулу, Ростов, Курськ, Липецьк та інші законні цілі?