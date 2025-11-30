Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: тривога вже у Києві та низці областей

Які наслідки ворожої атаки по Вишгороду?

Микола Калашник розповів, що Київська область переживає чергову ворожу атаку дронами. Під ударом опинилися оселі людей.

На жаль, у Вишгороді внаслідок атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики,

– зазначив начальник Київської ОВА.

Посадовець також наголосив, що у місті зруйновано приватний будинок, а також виникла пожежа на території підприємства. Більш детальну інформацію Калашник пообіцяв надати згодом.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях", – резюмував очільник ОВА.

Варто зазначити, що місцеві пабліки писали, що під ворожою атакою також нібито опинився і ринок у Вишгороді.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.