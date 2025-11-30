Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

Николай Калашник рассказал, что Киевская область переживает очередную вражескую атаку дронами. Под ударом оказались дома людей.

К сожалению, в Вышгороде в результате атаки произошел пожар в многоэтажке. На месте работают спасатели, полицейские и медики,

– отметил начальник Киевской ОВА.

Чиновник также отметил, что в городе разрушен частный дом, а также возник пожар на территории предприятия. Более подробную информацию Калашник пообещал предоставить позже.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", – резюмировал глава ОВА.