Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашникова.

Смотрите также Россия терроризирует ракетами и "Шахедами", взлетел МиГ-31К: где есть угроза атаки

Что известно о пострадавших и жертвах атаки на Киевщину?

По данным Калашникова, по состоянию на 11:43 количество пострадавших увеличилось до 14. Кроме того, в собственном доме погибла жительница Фастовского района Боярской общины, 1952 года рождения.

Спасатели проводят разбор завалов, тушения пожаров / Фото ГСЧС

Пострадали люди в разных районах области:

  • В Броварском районе пострадали три человека: один человек госпитализирован, двум другим помощь оказали на месте.
  • В Бучанском районе ранены шесть: два человека госпитализированы, четырем оказали помощь на месте.
  • В Обуховском районе травмированы два жителя.
  • В Вышгородском районе один человек получил осколочные ранения – его госпитализировали.
  • В Фастовском районе две женщины получили острую реакцию на стресс, медицинская помощь оказана на месте.

Какие последствия атаки на Киев?

  • В то же время в результате российской атаки на столицу по состоянию на 12 утра пострадали 37 человек. В стационарах сейчас находятся 15 пострадавших. Два человека погибли.

  • Зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, и Днепровском районах столицы.

  • Полицейские и сотрудники ГСЧС работают на местах, оказывают помощь пострадавшим и фиксируют последствия вражеского обстрела.