Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашникова.

Смотрите также Россия терроризирует ракетами и "Шахедами", взлетел МиГ-31К: где есть угроза атаки

Что известно о пострадавших и жертвах атаки на Киевщину?

По данным Калашникова, по состоянию на 11:43 количество пострадавших увеличилось до 14. Кроме того, в собственном доме погибла жительница Фастовского района Боярской общины, 1952 года рождения.

Спасатели проводят разбор завалов, тушения пожаров / Фото ГСЧС

Пострадали люди в разных районах области:

В Броварском районе пострадали три человека: один человек госпитализирован, двум другим помощь оказали на месте.

В Бучанском районе ранены шесть: два человека госпитализированы, четырем оказали помощь на месте.

В Обуховском районе травмированы два жителя.

В Вышгородском районе один человек получил осколочные ранения – его госпитализировали.

В Фастовском районе две женщины получили острую реакцию на стресс, медицинская помощь оказана на месте.

Какие последствия атаки на Киев?