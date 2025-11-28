Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где есть опасность, следит 24 Канал.
Где есть угроза?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Мониторы пишут, что взрывы прогремели в пределах Хмельницкой и Житомирской областей. Было применено 3х гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал". Борта МИГ-31К возвращаются на аэродром базирования. Доразведка. "Кинжал" на Житомирщине курсом на Староконстантинов. Староконстантинов – в укрытие! Еще две цели на Черниговщине курсом на Киевщину/Житомирщину, "Кинжал" в сторону Житомирщины. Скоростная цель на Киев. Есть угроза пусков "Кинжалов". Предварительно в воздухе 4 истребителя. Мониторы пишут о пусковом маневре из района Тамбовской области. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки. БпЛА на востоке Харьковщины (Изюмский район), курс западный. БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы. БпЛА в Нежинском районе Черниговщины, курс на юг.
