Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де є небезпека, слідкує 24 Канал.
Де є загроза?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Монітори пишуть, що вибухи пролунали в межах Хмельницької та Житомирської областей. Було застосовано 3х гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал". Борти МІГ-31К повертаються на аеродром базування. Дорозвідка. "Кинджал" на Житомирщині курсом на Староконстянтинів. Старокостянтинів – в укриття! Ще дві цілі на Чернігівщині курсом на Київщину/Житомирщину, "Кинджал" у бік Житомирщини. Швидкісна ціль на Київ. Є загроза пусків "Кинджалів". Попередньо у повітрі 4 винищувачі. Монітори пишуть про пусковий маневр з району Тамбовської області. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки. БпЛА на сході Харківщини (Ізюмський район), курс західний. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. БпЛА в Ніжинському районі Чернігівщини, курс на південь.
– ПС.
– Повітряні сили.
