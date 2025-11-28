Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де є небезпека, слідкує 24 Канал.

Дивіться також У РНБО попередили, що ворог готується до комбінованого удару по Україні: яку авіацію залучатиме

Де є загроза?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

19:03, 28 листопада

Монітори пишуть, що вибухи пролунали в межах Хмельницької та Житомирської областей.

Було застосовано 3х гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".

19:02, 28 листопада

Борти МІГ-31К повертаються на аеродром базування.

19:01, 28 листопада

Дорозвідка.

19:00, 28 листопада

"Кинджал" на Житомирщині курсом на Староконстянтинів.

18:56, 28 листопада

Старокостянтинів – в укриття!

18:56, 28 листопада

Ще дві цілі на Чернігівщині курсом на Київщину/Житомирщину,
– ПС.

18:56, 28 листопада

18:55, 28 листопада

"Кинджал" у бік Житомирщини.

18:54, 28 листопада

Швидкісна ціль на Київ.

18:50, 28 листопада

Є загроза пусків "Кинджалів". Попередньо у повітрі 4 винищувачі. Монітори пишуть про пусковий маневр з району Тамбовської області.

18:49, 28 листопада

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– Повітряні сили.

18:37, 28 листопада

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Затоки.

18:36, 28 листопада

БпЛА на сході Харківщини (Ізюмський район), курс західний.

18:16, 28 листопада

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

16:39, 28 листопада

БпЛА в Ніжинському районі Чернігівщини, курс на південь.