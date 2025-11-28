Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Що відомо про підготовку ворога до масованої атаки по Україні?
Про підготовку ворога до чергової комбінованої атаки по Україні Андрій Коваленко розповів у контексті ударів по Саратову та Енгельсу в Росії вночі 28 листопада. Лейтенант заявив, що саме на Енгельсі базуються літаки, які завдають удари по Україні.
Ворог же останнім часом веде підготовку до чергового комбінованого удару по нашій країні,
– зазначив керівник ЦПД.
Також про підготовку ворога до комбінованого обстрілу пишуть і моніторингові спільноти. Зокрема, повідомлялося, що 4, ймовірно споряджені крилатими ракетами Х-22, борти Ту-22М3 з авіабази "Енгельс-2" здійснюють переліт на інший аеропорт.
Окрім того, монітори писали про мінімум 4 літаки Ту-95МС, які передислокують до європейської частини Росії, щоб спорядити крилатими ракетами, 3 Ту-160 з ракетами Х-101, а також не менше ніж 4 МіГ-31К.
Коли окупанти востаннє масовано били по Україні?
Російська армія 26 листопада завдала по Україні масованого удару, випустивши: 464 ударних БпЛА, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 7 крилатих ракет "Іскандер-К", 8 крилатих ракет "Калібр" та 3 балістичні ракети "Іскандер-М". Тоді внаслідок атаки найбільше постраждали Київ та область.
Масована атака на Київ призвела до загибелі 7 людей. Також 21 особа постраждала у столиці від ударів окупантів. Працівники ДСНС врятували 18 людей, з них 3 дітей.
Окрім того, в Одесі тієї ж ночі внаслідок російської атаки дронами постраждали 6 осіб, серед яких двоє дітей. Також було пошкоджено цивільну, енергетичну та портову інфраструктуру.