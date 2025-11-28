Місцеві жителі заявляють про сирени тривоги й активну роботу ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Shot, Astra, Exilenova+, Supernova+ і "Кримський вітер".

Що відомо про атаку на Росію?

За даними телеграм-каналів у Саратові та Енгельсі вже нібито збито кілька повітряних цілей. Місцеві бідкаються, що потужні вибухи в небі почали лунати після першої години ночі, і з різною періодичністю продовжуються досі.

У Cаратові чули вибухи: відео Exilenova+

Офіційної інформації про наслідки атаки поки що немає. Аеропорт Саратова закрили з метою безпеки, також план "Килим" запровадили в сусідній Пензенській області.

Дрони атакували Саратов: відео Exilenova+ (Увага! У відео присутня нецензурна лексика, 18+)

Неспокійно також у Смоленську. Близько опівночі там повідомляли про вибухи та публікували відео задимлення.

У Смоленську виникло задимлення після атаки: відео Astra

Так звана ППО працювала і на Ростовщині близько пів на другу ночі. О 23:30 27 листопада гучно було і в Новоросійську Краснодарського краю, у місті лунала сирена.

Окрім цього, ввечері 27 листопада було неспокійно в тимчасово окупованому Криму. О 21:08 повідомлялося про гучний вибух у стороні Сак. Згодом там знову було гучно. За даними місцевих, дрони атакували Сакську ТЕЦ. Неспокійно також було в Новофедорівці та Гвардійському. Близько 01:30 дрони добралися і до Таврійської ТЕС під Сімферополем.

Наслідки атак на Росію: коротко про головне