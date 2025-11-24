Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни атакували Суми дронами: люди залишилися без світла та води

Що відомо про вибухи в Одесі?

На Одещині та в Одесі о 18:15 оголосили повітряну тривогу через атаку БпЛА з акваторії Чорного моря. Повітряні сили повідомили, що ворожі дрони рухались у напрямку Чорноморська та Одеси.

Згодом о 19:08 прогриміло кілька вибухів. Їх було щонайменше два. Внаслідок атаки у частини міста блимнуло світло.

Наразі відомостей про наслідки атаки немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше йти в укриття та залишатись там до сигналу відбою.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще нещодавно чули вибухи?