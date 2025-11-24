Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Сумах 24 листопада?

Повітряну тривогу в Сумські області оголосили о 15:11. Військові попереджали, що на обласний центр із півночі рухався ворожий безпілотник.

Дрон долетів до міста о 15:25. Саме в цей час містяни почули гучні звуки. Місцеві спільноти повідомили, що на місці, де впав БпЛА, почалася пожежа. По Сумах цього разу вгатив не "Шахед", а, ймовірно, "Ланцет". Дрон несе в собі боєприпас і призначений для контрбатарейної боротьби.

Також відомо, що після атаки в кількох районах міста зникло світло. Місцева влада наразі не коментувала цей прильот.

До слова, о 15:32 повітряну тривогу в Сумському районі відбили, однак за кілька хвилин загроза була оголошена знову. Радимо потурбуватися про свою безпеку й проти до укриттів. Ворог запускає на область дрони різних типів.

