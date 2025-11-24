Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Що відомо про ворожу атаку на Павлоград?

В обласній військовій адміністрації розповіли, що російські дрони атакували Павлоград. Через ворожий обстріл в місті є руйнування, зокрема понівечено адмінбудівлю та підприємство. Також унаслідок атаки чотири автівки згоріли повністю, а ще близько 15 – пошкоджені.

Не минулося й без потерпілих. Через атаку БпЛА постраждали троє людей. Це 37-річна жінка, 18-річна дівчина та 31-річний чоловік. Усі вони отримали медичну допомогу, стан оцінюється як середньо тяжкий.

