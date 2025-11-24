Які регіони постраждали найбільше?
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Через атаки є масові знеструмлення. Без електропостачання залишились понад 70 тисяч українців:
- Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – понад 60 тисяч абонентів без світла.
- На Харківщині знеструмлені внаслідок атаки ще близько 10 тисяч споживачів.
Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,
– запевнили в Укренерго.
Важливо! Також несприятлива погода викликала знеструмлення у 45 населених пунктах Львівської області. Енергетики сподіваються заживити усіх знеструмлених споживачів до кінця доби.
Яка ситуація в енергосистемі?
Через російські атаки ситуація в енергосистемі України залишається складною. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.
Тому сьогодні по всій території України знову застосовують графіки погодинних відключень:
- ГПВ діють протягом усієї доби з 00:00 до 23:59 години;
- Відключають від 0,5 до 3 черг.
Також в усіх областях діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.
Енергетики вкотре закликають раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові, ранкові та вечірні години.
Обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00, або на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,
– наголошують енергетики.
Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Про зміни електропостачання можна дізнатися на офіційних сторінках свого обленерго у регіоні.
Що відомо про руйнування через атаки Росії?
The Guardian повідомляє, що російські війська знищили одну з небагатьох електростанцій, які ще залишалися в Чернігівській області. Удар по об’єкту було завдано приблизно два тижні тому.
Енергетики Чернігівобленерго намагалися максимально укріпити підстанцію 110 кВ – навколо неї з’явилися дві потужні захисні стіни з бетону та піску. Проте споруда залишалась без даху.
Російські дрони-камікадзе "Герань" протягом трьох діб методично атакували об’єкт, завдаючи значної шкоди інфраструктурі. У компанії зазначають, що масштаби руйнувань – це цілеспрямоване нищення критично важливої енергетики.
Попри удари, ремонтні бригади продовжують працювати, аби область могла залишатися зі світлом.