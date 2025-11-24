Какие регионы пострадали больше всего?

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Из-за атак есть массовые обесточивания. Без электроснабжения остались более 70 тысяч украинцев:

Самая сложная ситуация на Днепропетровщине – более 60 тысяч абонентов без света.

– более 60 тысяч абонентов без света. На Харьковщине обесточены в результате атаки еще около 10 тысяч потребителей.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,

– заверили в Укрэнерго.

Важно! Также неблагоприятная погода вызвала обесточивание в 45 населенных пунктах Львовской области. Энергетики надеются запитать всех обесточенных потребителей до конца суток.

Какова ситуация в энергосистеме?

Из-за российских атак ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту.

Поэтому сегодня по всей территории Украины снова применяют графики почасовых отключений:

ГПВ действуют в течение всех суток с 00:00 до 23:59 часов;

Отключают от 0,5 до 3 очередей.

Также во всех областях действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Энергетики в очередной раз призывают рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые, утренние и вечерние часы.

Ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 13:00, или на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений,

– отмечают энергетики.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Об изменениях электроснабжения можно узнать на официальных страницах своего облэнерго в регионе.

