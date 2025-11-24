Какие регионы пострадали больше всего?
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Из-за атак есть массовые обесточивания. Без электроснабжения остались более 70 тысяч украинцев:
- Самая сложная ситуация на Днепропетровщине – более 60 тысяч абонентов без света.
- На Харьковщине обесточены в результате атаки еще около 10 тысяч потребителей.
Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,
– заверили в Укрэнерго.
Важно! Также неблагоприятная погода вызвала обесточивание в 45 населенных пунктах Львовской области. Энергетики надеются запитать всех обесточенных потребителей до конца суток.
Какова ситуация в энергосистеме?
Из-за российских атак ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту.
Поэтому сегодня по всей территории Украины снова применяют графики почасовых отключений:
- ГПВ действуют в течение всех суток с 00:00 до 23:59 часов;
- Отключают от 0,5 до 3 очередей.
Также во всех областях действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.
Энергетики в очередной раз призывают рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые, утренние и вечерние часы.
Ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 13:00, или на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений,
– отмечают энергетики.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Об изменениях электроснабжения можно узнать на официальных страницах своего облэнерго в регионе.
Что известно о разрушениях из-за атак России?
The Guardian сообщает, что российские войска уничтожили одну из немногих электростанций, которые еще оставались в Черниговской области. Удар по объекту был нанесен примерно две недели назад.
Энергетики Черниговоблэнерго пытались максимально укрепить подстанцию 110 кВ – вокруг нее появились две мощные защитные стены из бетона и песка. Однако сооружение оставалось без крыши.
Российские дроны-камикадзе "Герань" в течение трех суток методично атаковали объект, нанося значительный ущерб инфраструктуре. В компании отмечают, что масштабы разрушений – это целенаправленное уничтожение критически важной энергетики.
Несмотря на удары, ремонтные бригады продолжают работать, чтобы область могла оставаться со светом.