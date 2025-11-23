Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что со светом на Черниговщине?

Пенсионеры собираются в пунктах несокрушимости. Там они смотрят тикток – или читают дома романы и детективы под фонариком.

Мы остаемся без света 14 часов в сутки. Сегодня он выключился в 5:30, появился снова в 10:30 и исчез в 13:30. В некоторых районах вообще нет света,

– рассказала журналистам Валентина Ивановна.

Велокурьер Адам Давиденко, с которым поговорило СМИ, сказал, что долго был безработным и был слишком бедным, чтобы оплачивать счета, поэтому в его квартире отключили электричество. Теперь мужчина говорит, что жжет дрова, чтобы было тепло.

Россия – террористическая страна. Они не могут победить нас военным путем, поэтому решили убить нас холодом и оставить без ванн. (...) Мы выживаем. Мы не живем,

– цитирует его СМИ.

В больнице несрочные операции часто отменяют из-за отсутствия электроэнергии. Здание работает от генератора и большой резервной батареи.



Разрушенная электростанция на Черниговщине / Фото Alessio Mamo, The Guardian

Что известно об уничтожении одной из последних электростанций на Черниговщине?

Две недели назад россияне уничтожили одну из последних электростанций области.

Региональная энергетическая компания Черниговоблэнерго построила две защитные стены из бетона и песка вокруг подстанции 110 кВ. Однако крыши не было. Строить ее было бы нецелесообразно, а времени и средств на строительство нового подземного объекта не хватало,

– акцентировали The Guardian.

Оккупанты били по объекту "Геранями" в течение трех дней. Заместитель технического директора по низковольтным сетям АО "Черниговоблэнерго" Сергей Переверза назвал это геноцидом.

"Мы проводим ремонтные работы, чтобы снабжение электроэнергии продолжалось. Иногда наши методы достаточно хитрые. Мы умнее россиян. Большинство наших клиентов понимают (почему нет света – 24 Канал). Некоторые – нет", – заявил чиновник.

Обратите внимание! Некоторые в сети пишут, что россияне разрушили один из последних генерирующих блоков Черниговской области.

Ситуация для семей с детьми самая тяжелая, но они говорят, что в 2022-м было хуже

У Анны Кулиевой семилетняя дочь. Вместе с мужем они очень волновались за ребенка. Но выезжать не собираются и сохраняют оптимизм. Ребенок делает уроки под лампой.

В целом 2022 год был хуже. Поэтому никаких жалоб. (...) Люди здесь удивительные. Здесь царит невероятное единство. Чем больше времени ты проводишь в этой общине, тем больше ценишь людей вокруг себя. Я верю, что мы преодолеем наши экономические и политические проблемы. Самое важное – оставаться человеком. И продолжать воспитывать наших детей в этом духе. Нетрудно жить без света в доме. Трудно жить без света в сердце,

– сказала Анна.

23 ноября Черниговоблэнерго писало об аварийном отключении одной из подстанций