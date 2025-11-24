Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Что известно о вражеской атаке на Павлоград?

В областной военной администрации рассказали, что российские дроны атаковали Павлоград. Из-за вражеского обстрела в городе есть разрушения, в частности изуродовано админздание и предприятие. Также в результате атаки четыре машины сгорели полностью, а еще около 15 – повреждены.

Не обошлось и без пострадавших. Из-за атаки БпЛА пострадали три человека. Это 37-летняя женщина, 18-летняя девушка и 31-летний мужчина. Все они получили медицинскую помощь, состояние оценивается как среднетяжелое.

Какие еще города атаковали россияне в течение суток?