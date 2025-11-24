Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
Что известно о вражеской атаке на Павлоград?
В областной военной администрации рассказали, что российские дроны атаковали Павлоград. Из-за вражеского обстрела в городе есть разрушения, в частности изуродовано админздание и предприятие. Также в результате атаки четыре машины сгорели полностью, а еще около 15 – повреждены.
Не обошлось и без пострадавших. Из-за атаки БпЛА пострадали три человека. Это 37-летняя женщина, 18-летняя девушка и 31-летний мужчина. Все они получили медицинскую помощь, состояние оценивается как среднетяжелое.
Какие еще города атаковали россияне в течение суток?
Утром российская армия ударила дроном по Чернигову. Во время обстрела загорелся дом в частном секторе города. Ранения получили два человека. Еще трое горожан получили травмы из-за атаки на одно из предприятий.
Поздно вечером враги массированно атаковали два района Харькова. Под атаку попали жилые дома, четверо гражданских погибли, а еще около 17 получили ранения.
Ночью взрывы раздавались в Измаиле в Одесской области. Страна-агрессор ударила по портовой инфраструктуре.