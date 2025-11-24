Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Чернигове?
Воздушная тревога в Черниговском и Корюковском районах продолжается с 05:39. Воздушные силы сообщали об ударных беспилотниках, которые двигались в направлении областного центра и ночью, ориентировочно в 03:32.
Уже около 06:33 сообщали о фиксации вражеских воздушных целей на севере региона, они двигались курсом на Славутич. Вскоре после этого появилась информация о том, что в Чернигове было громко.
В Чернигове был слышен взрыв,
– сообщили корреспонденты.
По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в результате падения беспилотника в частном секторе загорелся дом. Два человека пострадали. Они получили ожоги.
Какие города и регионы также оказались под атакой?
- Ночью взрывы слышали в Одесской области, в частности, в Измаильском районе. В Воздушных силах перед этим сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря. Информации о возможных последствиях не указывают.
- Также враг нанес массированный удар по Харькову вечером 23 ноября. Из-за этого в Шевченковском районе произошли разрушения, вражеские дроны попали в частный дом. Известно, что уже четыре человека погибли.
- До этого громко было в Павлограде Днепропетровской области. Через 10 минут появилась информация о том, что после взрыва по всей территории города пропал свет. Это подтвердили в исполкоме Павлограда.