Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Чернигове?

Воздушная тревога в Черниговском и Корюковском районах продолжается с 05:39. Воздушные силы сообщали об ударных беспилотниках, которые двигались в направлении областного центра и ночью, ориентировочно в 03:32.

Уже около 06:33 сообщали о фиксации вражеских воздушных целей на севере региона, они двигались курсом на Славутич. Вскоре после этого появилась информация о том, что в Чернигове было громко.

В Чернигове был слышен взрыв,

– сообщили корреспонденты.

По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в результате падения беспилотника в частном секторе загорелся дом. Два человека пострадали. Они получили ожоги.

