Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Где сейчас пролетают дроны?

21:26, 23 ноября

Несколько групп БпЛА с севера и востока на Харьков.

21:16, 23 ноября

  • БпЛА из Белгородской области России на Харьковщину.
  • БпЛА на Балаклею, Старый Салтов.
21:09, 23 ноября

БпЛА с Луганской на Харьковскую область.

20:49, 23 ноября

БпЛА на Днепр с востока.

20:21, 23 ноября

  • Группа БпЛА на юго-востоке, в центре Харьковщины курсом на Лозовую.
  • БпЛА на северном и юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
  • БпЛА с Луганщины на Харьковщину.
20:20, 23 ноября

БпЛА на Днепр с запада.

19:50, 23 ноября

БпЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Днепропетровщину.

19:17, 23 ноября

  • Группа БпЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Лозовую.
  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Чугуев.
18:48, 23 ноября

  • БпЛА на западе Харьковщины курсом на Слобожанское.
  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Балаклею.
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Диканьку, Полтаву.
18:00, 23 ноября

БпЛА на Харьковщине, мимо Люботина, курс южный.