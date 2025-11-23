Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Смотрите также Россияне атаковали Украину почти сотней дронов: сколько целей удалось сбить
Где сейчас пролетают дроны?
21:26, 23 ноября
Несколько групп БпЛА с севера и востока на Харьков.
21:16, 23 ноября
- БпЛА из Белгородской области России на Харьковщину.
- БпЛА на Балаклею, Старый Салтов.
21:09, 23 ноября
БпЛА с Луганской на Харьковскую область.
20:49, 23 ноября
БпЛА на Днепр с востока.
20:21, 23 ноября
- Группа БпЛА на юго-востоке, в центре Харьковщины курсом на Лозовую.
- БпЛА на северном и юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
- БпЛА с Луганщины на Харьковщину.
20:20, 23 ноября
БпЛА на Днепр с запада.
19:50, 23 ноября
БпЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Днепропетровщину.
19:17, 23 ноября
- Группа БпЛА на юго-востоке Харьковщины курсом на Лозовую.
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Чугуев.
18:48, 23 ноября
- БпЛА на западе Харьковщины курсом на Слобожанское.
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Балаклею.
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины курсом на Диканьку, Полтаву.
18:00, 23 ноября
БпЛА на Харьковщине, мимо Люботина, курс южный.