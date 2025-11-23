Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько БпЛА удалось сбить ночью 23 ноября?
Защитники подчеркнули, что ночью оккупанты использовали 98 ударных БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотники других типов направлений:
- Орел,
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда.
Около 60 из привлеченных дронов – "Шахеды". По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Также зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях.
Как отработала ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ
Какие последствия обстрела?
Напомним, что ночью взрывы раздавались в Одесской области. Местные и мониторинговые ресурсы сообщали, что по меньшей мере 11 "Шахедов" двигались в сторону Арциза.
Кроме того, российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. На территории области силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников. К сожалению, в регионе есть также и последствия атаки.
В Днепре во время обстрела пострадали 14 человек, среди них – 11-летняя девочка. Под ударом также были Васильковская и Зайцевская общины Синельниковского района – там ранены два человека. В Никополе в результате обстрела пострадали 41-летняя женщина и двое парней 14 и 16 лет.