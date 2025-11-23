Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько БпЛА удалось сбить ночью 23 ноября?

Защитники подчеркнули, что ночью оккупанты использовали 98 ударных БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотники других типов направлений:

Орел,

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда.

Около 60 из привлеченных дронов – "Шахеды". По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Также зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях.

Как отработала ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ

Какие последствия обстрела?