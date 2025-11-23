Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько БпЛА удалось сбить ночью 23 ноября?

Защитники подчеркнули, что ночью оккупанты использовали 98 ударных БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотники других типов направлений:

  • Орел,
  • Курск,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Чауда.

Около 60 из привлеченных дронов – "Шахеды". По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Также зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях.

Как отработала ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ

Какие последствия обстрела?

  • Напомним, что ночью взрывы раздавались в Одесской области. Местные и мониторинговые ресурсы сообщали, что по меньшей мере 11 "Шахедов" двигались в сторону Арциза.

  • Кроме того, российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. На территории области силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников. К сожалению, в регионе есть также и последствия атаки.

  • В Днепре во время обстрела пострадали 14 человек, среди них – 11-летняя девочка. Под ударом также были Васильковская и Зайцевская общины Синельниковского района – там ранены два человека. В Никополе в результате обстрела пострадали 41-летняя женщина и двое парней 14 и 16 лет.