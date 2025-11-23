Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки БпЛА вдалося збити вночі 23 листопада?
Захисники підкреслили, що вночі окупанти використали 98 ударних БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотники інших типів напрямків:
- Орел,
- Курськ,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда.
Близько 60 із залучених дронів – "Шахеди". Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Також зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Як відпрацювала ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ
Які наслідки обстрілу?
Нагадаємо, що вночі вибухи лунали на Одещині. Місцеві та моніторингові ресурси повідомляли, що щонайменше 11 "Шахедів" рухалися в бік Арциза.
Крім того, російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. На території області сили ППО знищили 15 ворожих безпілотників. На жаль, в регіоні є також і наслідки атаки.
У Дніпрі під час обстрілу постраждали 14 людей, серед них – 11-річна дівчинка. Під ударом також були Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщини – там поранені двоє людей. У Нікополі внаслідок обстрілу постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років.