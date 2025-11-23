Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.

Які наслідки удару по Дніпру?

На території Дніпропетровської області сили ППО знищили 15 ворожих безпілотників. На жаль, в регіоні є також і наслідки атаки.

Зокрема, в Дніпрі під час обстрілу постраждали 14 людей, серед них – 11-річна дівчинка.

Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин,

– написав Владислав Гайваненко.

За даними ОВА, під ударом також були Васильківська та Зайцівська громади Синельниківщини – там поранені двоє людей. Вогонь охопив три оселі місцевих, які рятувальники згодом змогли загасити.

Росіяни били по Дніпру та області / Фото: ОВА

У Павлоградському районі минулися без постраждалих, однак внаслідок атаки там пошкоджено інфраструктуру та гаражі.

Водночас ворог продовжував атакувати Нікопольщину. По райцентру, а також Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах росіяни били FPV-дронами та важкою артилерією.

У Нікополі внаслідок обстрілу постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років, лікуватимуться вони вдома. Також у місті пошкоджено об'єкти інфраструктури та автозаправку.

