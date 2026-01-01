Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як ГУР змогло зірвати операцію Росії з убивства White Rex?

В українській розвідці зазначили, що вбивство Дениса Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти Москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Внаслідок комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб – замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців,

– наголосили в українській розвідці.

Деталі спецоперації ворога щодо ліквідації White Rex доповів Кирилу Буданову командир "Спецпідрозділу Тимура". Військовий наголосив, що українська сторона також отримала відповідну суму коштів, яку виділили російські спецслужби для реалізації цього злочину.

"Станом на зараз, командир РДК перебуває на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань", – доповів Тимур.

Начальник ГУР МО привітав Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв'язок.

Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і вам особисто успіхів,

– заявив генерал Буданов.

Буданов заслухав доповіді від командира "Спецпідрозділу Тимура" та командира РДК / Відео ГУР МО