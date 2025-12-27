Вже зараз таких "голосів" в оточенні російського диктатора стає все більше через високу вартість війни для Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Суспільному очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Як російські посадовці ставляться до війни в Україні?

Буданов зауважив, що тут треба бути дуже обережними, бо сказавши зараз певні прізвища, можна "трошки залізти не туди" і це теж вплине на ведення переговорів. Багато хто з цих людей ще на посадах.

Він додав, що навіть із військових далеко не всі виступали за те, щоб починати відкрите вторгнення. Натомість тепер голосів, які виступають за завершення війни, стало ще більше. За словами Буданова, просування російської армії на фронті не впливає на це.

Так яка ціна просування? Ви взагалі уявляєте собі, скільки коштує приблизно один день війни? Це дорого навіть за мірками Росії, яка на війну нічого не жаліє,

– сказав очільник ГУР.