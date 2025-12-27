Вже зараз таких "голосів" в оточенні російського диктатора стає все більше через високу вартість війни для Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Суспільному очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Як російські посадовці ставляться до війни в Україні?
Буданов зауважив, що тут треба бути дуже обережними, бо сказавши зараз певні прізвища, можна "трошки залізти не туди" і це теж вплине на ведення переговорів. Багато хто з цих людей ще на посадах.
Він додав, що навіть із військових далеко не всі виступали за те, щоб починати відкрите вторгнення. Натомість тепер голосів, які виступають за завершення війни, стало ще більше. За словами Буданова, просування російської армії на фронті не впливає на це.
Так яка ціна просування? Ви взагалі уявляєте собі, скільки коштує приблизно один день війни? Це дорого навіть за мірками Росії, яка на війну нічого не жаліє,
– сказав очільник ГУР.
Заяви Буданова про війну в Україні: останні новини
Кирило Буданов заявив, що вважає лютий найбільш сприятливим місяцем для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Він зауважив, що основним каменем спотикання у переговорах залишається територіальне питання.
За словами очільника ГУР, росіяни прагнуть отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях. Окрім цього, окупанти прагнуть збільшити розмір санітарних (буферних) зон вздовж кордону.
Також Буданов заявив, що Росія перевиконала мобілізаційний план на 2025 рік, мобілізувавши 403 тисячі осіб. На наступний рік вона планує призвати 409 тисяч людей.