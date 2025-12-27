Уже сейчас таких "голосов" в окружении российского диктатора становится все больше из-за высокой стоимости войны для Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Общественному главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Как российские чиновники относятся к войне в Украине?

Буданов отметил, что здесь надо быть очень осторожными, потому что сказав сейчас определенные фамилии, можно "немножко залезть не туда" и это тоже повлияет на ведение переговоров. Многие из этих людей еще на должностях.

Он добавил, что даже из военных далеко не все выступали за то, чтобы начинать открытое вторжение. Зато теперь голосов, выступающих за завершение войны, стало еще больше. По словам Буданова, продвижение российской армии на фронте не влияет на это.

Так какая цена продвижения? Вы вообще представляете себе, сколько стоит примерно один день войны? Это дорого даже по меркам России, которая на войну ничего не жалеет,

– сказал глава ГУР.