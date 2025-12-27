Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Какие области хотят захватить россияне в 2026 году?

Задача 2026 года – это Донбасс и Запорожская область. Запорожье – это их мечта,

– заявил Кирилл Буданов.

Глава ГУР отметил, что оккупанты никогда и не скрывали, какие именно регионы хотят захватить.

"Они четко очерчены в их военном планировании. Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской областях", - сказал он.

И детализировал: это основные задачи врага. Но также россияне хотят увеличить размер санитарных (буферных) зон вдоль границы.