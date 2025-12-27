Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова для Суспильного.

Почему именно февраль?

Кирилл Буданов объяснил, что февраль – это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы "чего-то достичь".

По его словам, это связано с военной активностью, отопительным сезоном и другими факторами.

Очень много всего. Я просто вам как вывод уже даю,

– добавил Буданов в интервью.

Руководитель ГУР также подчеркнул, что главным камнем преткновения в переговорном процессе является территориальный вопрос.

Напомним, ранее Буданов уже заявлял, что стороны приблизятся к заключению мирного соглашения уже этой зимой и особую роль может сыграть февраль.

