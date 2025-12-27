Детали передает 24 Канал.
Смотрите также Пойдет ли Россия на мирный план США и Украины из 20 пунктов: Зеленский оценил шансы
На встрече Зеленского и Трампа 28 декабря будут СМИ?
По мнению лидера Украины, будут и камеры, и медиа – вот только пока не известно, будет ли это в начале, или в конце. Встречу планируют как публичную.
Относительно формата. Начало этого формата уже было. Несколько раз наша группа работала: Рустем Умеров, Андрей Гнатов вместе с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Они работали уже в Майами, было несколько встреч – и мы договорились, что если будет прогресс, то будет встреча на уровне лидеров. И факт того, что завтра будет встреча у нас во Флориде с президентом Трампом, говорит о том, что прогресс есть,
– объяснил Зеленский.
Он сказал, что не будет говорить, кто будет участвовать во встрече со стороны США, ведь это выбор Трампа.
А вот украинская делегация будет немного шире, чем раньше.
"Думаю, что наша переговорная группа вам известна. Кроме Рустема Умерова, будет министр экономики Соболев, а также будет Андрей Гнатов. Также будет Александр Бевз. Также будет Кислица", – заявил гарант.
Что еще известно о встрече Зеленского и Трампа?
О ней объявили не так давно – 26 декабря. Лидеров ждут в США 28 декабря. Встреча пройдет не в Белом доме, а на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп высказался в духе "у Зеленского ничего нет, но посмотрим, что у него есть". По словам президента Америки, состояние российской экономики достаточно сложное.
А Зеленский заявил: для Украины есть две красные линии, которые она не пересечет. Это ЗАЭС и территории.