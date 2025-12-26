Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время разговора с журналистами.
К теме "Есть хорошие идеи": Зеленский провел переговоры с Кушнером и Виткоффом
Что сказал Зеленский о готовности России идти на мирные переговоры?
Владимир Зеленский отметил, что не думает о том, согласится ли Россия на мирный план Украины и США.
Почему? Потому что Россия постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться. Ответ очень прост,
– подчеркнул президент.
Он также подчеркнул, что если Украина показывает свою позицию, то она конструктивная. А Россия не соглашается – значит давления со стороны партнеров недостаточно.
"И это также я хочу обсудить с президентом Соединенных Штатов", – резюмировал Зеленский.
Кстати, политолог Максим Джигун предположил в эфире 24 Канала, что США могут повлиять на Россию и заставить ее прекратить войну в Украине. Это произойдет, по мнению эксперта, если Россию признают страной-спонсором терроризма, что усложнит торговлю с ней для других государств.
Что говорят в Кремле о новом варианте мирного плана?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 25 декабря заявил, что Кремль получил мирный план от США. Документ передал посланник Кирилл Дмитриев после встречи в Майами, и сейчас российская сторона анализирует его.
Позже издание Axios писало, что российские представители якобы согласились на временное прекращение огня для проведения референдума по территориям. В то же время, по данным СМИ, российская сторона может требовать более короткого срока, чем 60 дней, на котором настаивает Украина.
Советник ОПУ Михаил Подоляк объяснил в эфире 24 Канала, что Россия в 2026 году будет пытаться навязать Украине абсурдные требования, что противоречит мирному плану. Поэтому, по мнению чиновника, Запад должен задавать России вопрос о юридических основаниях ее требований.