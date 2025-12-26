Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время разговора с журналистами.

Что сказал Зеленский о готовности России идти на мирные переговоры?

Владимир Зеленский отметил, что не думает о том, согласится ли Россия на мирный план Украины и США.

Почему? Потому что Россия постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться. Ответ очень прост,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что если Украина показывает свою позицию, то она конструктивная. А Россия не соглашается – значит давления со стороны партнеров недостаточно.

"И это также я хочу обсудить с президентом Соединенных Штатов", – резюмировал Зеленский.

Кстати, политолог Максим Джигун предположил в эфире 24 Канала, что США могут повлиять на Россию и заставить ее прекратить войну в Украине. Это произойдет, по мнению эксперта, если Россию признают страной-спонсором терроризма, что усложнит торговлю с ней для других государств.

Что говорят в Кремле о новом варианте мирного плана?