После анализа документов россияне продолжат переговоры с американской делегацией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления Пескова для росСМИ.
Что заявили в Кремле после переговоров в Майами?
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, документ передал посланник Путина Кирилл Дмитриев после встречи с представителями США в Майами.
Сейчас план находится на этапе анализа и после этого переговоры продолжатся.
Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев... И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами,
– отметил Песков.
Он отметил, что "все ключевые аспекты позиции России хорошо известны" американской стороне и добавил, что пока не планируется разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
В то же время пресс-секретарь Кремля отказался комментировать сообщения пропагандистских СМИ о мирном плане Киева, который состоит из 20 пунктов.
Что известно о главных пунктах мирного плана?
Владимир Зеленский сообщил о документе из 20 пунктов, который он назвал "базовым планом для завершения войны". Сейчас Киев ожидает реакции России на предложенные позиции.
Документ предусматривает, что США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии по образцу статьи 5. В случае нового вторжения России предусмотрено координационный военный ответ и восстановление глобальных санкций.
Владимир Зеленский заявил, что для вступления в силу мирного соглашения Россия должна вывести свои войска из регионов Украины. В частности, это касается Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.